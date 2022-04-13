Британская разведка: Россия пересмотрит свою позицию в Черном море

«Советский корабль был одним из трех крейсеров класса «Слава» в составе российского флота. Первоначально введенный в строй в 1979 году, «Москва» прошел обширную реконструкцию, направленную на повышение его возможностей, и вернулся в строй только в 2021 году», — говорится в сообщении в Twitter.

В ведомстве подчеркнули, что крейсер «Москва», будучи флагманом Черноморского флота России, играл ключевую роль как командный корабль и узел противовоздушной обороны.

Потеря двух ключевых военно-морских объектов может заставить Россию пересмотреть свою позицию в Черном море, говорится в новой сводке Министерства обороны Британии.

При этом в разведке отмечают, что с момента вторжения в Украину Россия уже нанесла ущерб двум ключевым военно-морским объектам, первым из которых стал десантный корабль класса «Аллигатор» «Саратов» 24 марта.

«Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море», — говорится в отчете.