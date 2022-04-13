В Одессе украинские военные сбили еще один российский беспилотник

В ночь на 15 апреля в Одессе звучали сигналы воздушной тревоги и гремели выстрелы – подразделение 28-й отдельной механизированной бригады сбило десятый российский БПЛА «Орлан-10», сообщает в Telegram официальный представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Ночь в Одессе и области прошла под звуки воздушной тревоги, но без обстрелов», - отметил Братчук.

Официальный представитель Одесской ОВА добавил, что сохраняется высокая вероятность активизации воздушной разведки и ракетных ударов со стороны РФ.