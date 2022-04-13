В Армении полностью согласны с Чавушоглу

«Армянская сторона полностью согласна с мнением главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о необходимости принятия смелых шагов в нормализации армяно-турецких отношений». Об этом в интервью «Арменпресс» заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ваан Унанян.

По его словам, Ереван неоднократно демонстрировал свою готовность двигаться вперед, включая отмену экономического эмбарго, возобновление авиасообщения между странами и др.

«Мы убеждены, что единственный путь вперед - это непрерывные четкие шаги. Например, мы предложили турецкой стороне открыть сухопутную границу для владельцев дипломатических паспортов на первом этапе и ждем ответа. Думаем, это будет небольшой, но содержательный, важный шаг. Надеемся, что в этом вопросе удастся добиться результата», - уточнил Унанян.