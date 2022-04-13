Конгрессмены США посетили Киев и его окрестности
Республиканский сенатор Стив Дэйнс от штата Монтана и член палаты представителей Конгресса Виктория Спартц от Индианы посетили Киев и окрестности украинской столицы, сообщает The New York Times.
По данным издания, это был первый визит американских официальных лиц в Украину после начала войны. Дэйнс и Спартц прибыли в Киев на поезде с территории Западной Украины, получив соответствующее приглашение от украинского правительства.
Отмечается, что законодатели помимо Киева посетили Бучу и Бородянку.