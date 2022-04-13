Сахиба Гафарова и премьер Албании обсудили двустороннее сотрудничество

Поприветствовав гостей, председатель Милли Меджлиса заметила, что этот визит – показатель тесных дружеских связей между Азербайджаном и Албанией и в то же время знак готовности наших стран к развитию взаимоотношений во всех сферах.

Накануне состоялась встреча председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с прибывшей в Азербайджан делегацией под руководством премьер-министра Албании Эди Рама.

Гафарова выразила уверенность, что прибытие албанской делегации во главе с Эди Рамой послужит дальнейшему укреплению и расширению двусторонних связей, и упомянула, что в следующем году исполнится тридцать лет с установления дипломатических отношений. Послы двух стран делают большую работу над углублением двусторонних связей, добавила руководитель азербайджанского парламента. Была подчёркнута роль парламентов в углублении взаимоотношений.

Спикер информировала Раму о выдающейся победе, которую Азербайджан одержал в 44-дневной Отечественной войне.

Премьер-министр Албании Эди Рама выразил признательность за оказанное гостеприимство, прежде чем сообщить о большом значении, которое его страна придаёт развитию отношений с Азербайджаном. В Албании положительно расценили освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации, добавил Рама.

Во время беседы обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.