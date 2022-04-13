Сербия хочет снизить зависимость от российского газа за счет Азербайджана

Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович рассказала о планах властей страны с осени 2023 года снизить газовую зависимость от России путем поставок из Греции и Азербайджана, сообщает РИА Новости.

По ее словам, Сербия все еще зависит от одного поставщика – России.

«У нас два маршрута поступления газа – через Венгрию и Болгарию, но мы зависим от России. Наш интерконнектор с Болгарией, который будет готов в следующем году, даст возможность вести переговоры и с сентября следующего года получать сжиженный газ из Греции, связаться с газом из Азербайджана, тем самым снизив нашу зависимость», - заявила она.