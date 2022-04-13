Арестович о крейсере «Москва»: прикрывал южное направление, теперь могут быть «сюрпризы»

Флагман Черноморского флота России крейсер «Москва» прикрывал южное направление и херсонскую группировку россиян на территории Украины. С его ликвидацией возможны «приятные сюрпризы» на данном направлении, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин LIVE».

Он отметил, что уничтожение крейсера позволит улучшить положение украинской авиации на Южном направлении, поскольку на борту находились штаб и командование Черноморского флота России.

«Я думаю, что херсонскую группировку он прикрывал до определенной степени. А вот как прикрывал, это решат наши специалисты. И если они решат, что брешь действительно существует, то будем ждать каких-то приятных сюрпризов», - цитирует Арестовича РБК-Украина.