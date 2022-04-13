Между тем предпринятые против российской экономики санкции Евросоюза опосредованно коснулись сербской компании. Как известно под ограничения четвертого пакета ЕС попала как сама «Газпром нефть», так и ее «дочки» с российской долей более 50 процентов. Это означает, что санкции распространяются и на Naftna Industrija Srbije и уже через месяц, с 15 мая, компания не сможет импортировать нефть в Сербию через Хорватию. А это основной транспортный маршрут NIS - почти 70 процентов потребляемой сырой нефти страна ввозит через соседнюю Хорватию.

Изучив проблему, эксперты пришли к выводу, что у сербского Кабмина есть только два варианта, чтобы обеспечить доставку в страну «черного золота» и спасти крупнейшую в республике компанию. Первый предполагает национализацию NIS правительством, вернув себе таким образом право собственности на нее. Однако в нынешней сложной политической обстановке такой вариант нецелесообразен, поскольку национализация компании, большей частью принадлежащей «Газпром нефти», нанесет ущерб отношениям Белграда с Москвой и не исключено - лишит сербских потребителей российских энергоносителей.

Возможна, правда, и покупка контрольного пакета акций у «Газпром нефти». Однако сербское правительство вряд может это себе позволить - деньги огромные.

Поэтому более приемлемым вариантом в данной ситуации становится приобретение контрольного пакета Naftna Industrija Srbije иностранной компанией. В связи с такой развязкой событий сербское издание Demostat.rs со ссылкой на источники утверждает, что оптимальным выбором в данном случае является именно SOCAR. Хотя бы потому, что у самого Азербайджана хорошие отношения с РФ, а SOCAR продуктивно сотрудничает с российскими нефтегазовыми компаниями. При этом покупка сербского концерна Госнефтекомпанией Азербайджана не должна вызвать недовольство и у Запада.

«Во-первых, Запад может представить это как победу в кампании, направленной на нанесение наибольшего экономического ущерба Москве за ее нападение на Украину. А во-вторых, у Азербайджана хорошие отношения с Вашингтоном. В целом это означает, что NIS будет принадлежать компании из страны, которая является союзником США», - считают аналитики издания.