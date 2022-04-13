Азербайджан отправил гуманитарную помощь для украинских беженцев

Правительство Азербайджана направило в Молдову гуманитарную помощь для оказания неотложной медицинской помощи украинским вынужденным переселенцам, въехавшим на молдавскую территорию в результате военных действий в Украине, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Самолет с 29 тоннами гуманитарной помощи на сумму более 1,7 миллиона манатов вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в 10:00 15 апреля в аэропорт Кишинева.

27 февраля и 12 марта 2022 года по поручению руководства Азербайджана в Украину уже было отправлено в целом около 520 тонн гуманитарной помощи, состоявшей из медикаментов, медицинских принадлежностей, приборов и оборудования, а также продуктов питания на общую сумму 21,5 миллиона манатов.