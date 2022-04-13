Российские войска захватили в Мариуполе Меткомбинат им. Ильича минобороны рф

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича полностью освобожден от «формирований украинских националистов». Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, пишет ТАСС.

«В городе Мариуполе группировкой российских войск и подразделениями народной милиции «Донецкой Республики» в результате наступательных действий полностью освобожден от «украинских националистов» Металлургический комбинат имени Ильича», - сказал он.