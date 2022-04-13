Беларусь пытается предотвратить массовый вывоз сахара в Россию
Белорусские производители сахара повысят уровень отпускной цены, который сохранялся с 2016 года, сообщает Interfax со ссылкой на белорусский концерн "Белгоспищепром".
Отмечается, что нынешнее изменение отпускной цены - превентивная мера с учетом сложившейся конъюнктуры рынка. На фоне двукратного ценового разрыва с Россией эксперты прогнозируют возможность массового вывоза сахара за пределы Беларуси.
"Основная задача концерна - обеспечить продуктами питания, в первую очередь внутренний рынок. Сегодня мы отмечаем значительный рост спроса на сахар: если в январе-марте 2021 года на душу населения продавалось 1-1,5 пачки сахара в месяц, то в марте этого года на одного человека с полок магазина уходило порядка уже 3 кг сахара. И это мы берем в расчет не только взрослое население, но и детей самого раннего возраста. Понятно, что один человек не может потреблять сахар в таких объемах. Поэтому сегодня мы вынуждены принимать меры для защиты внутреннего рынка и повысить отпускную стоимость продукции на 60 копеек за 1 кг", - отметил председатель концерна Олег Жидков.