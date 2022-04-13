Минобороны России подтвердило удар по Киеву

Российский корабль нанес удар "Калибрами" по военному заводу на окраине Киева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар" уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет", - цитирует Конашенкова РИА Новости.

Отметим, что в ночь на пятницу в Киеве произошла серия мощных взрывов. Об этом сообщали украинские Telegram-каналы.