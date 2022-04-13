Заключенные федерального казенного учреждения Тюрьма Димитровграда объявили голодовку и вскрыли себе вены и животы в знак протеста против пыток и унижений. The Insider со ссылкой на правозащитный проект Gulаgu.nеt пишет, что сотрудники тюрьмы избили постящихся заключенных-мусульман, в основном уроженцев Чечни и Ингушетии.

Также отмечается, что в ходе обысков бойцы Управления федеральной службы исполнения наказаний в масках уничтожили их Кораны и молитвенные коврики, а также оскорбляли заключенных по поводу их религии и национальности.

Известны имена семи пострадавших. Саид-Магомед Закаев, Тимур Матиев, Шахид Мочиев, Алибек Мирзеханов, Расанбек Бекмурзаев, Мухаммед Алиев, Магомед Забайраев. Мочиева сотрудники УФСИН избили особо жестоко, Бекмурзаева из-за полученных травм вывезли спецэтапом под конвоем в городскую клиническую больницу Димитровграда для оказания экстренной медицинской помощи.

Во время избиения другие заключенные — не мусульмане — также вскрыли себе вены в знак солидарности и для приглашения надзирающего прокурора и общественной наблюдательной комиссии.

Очевидцы из числа персонала тюрьмы говорят, что бойцы сводного отряда УФСИН во время избиений кричали заключенным-кавказцам: «Поехали на Украину и думаете, что вы стали защитниками России?»