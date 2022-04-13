Жертвы Эльдара Махмудова требуют наказать академика Зияда Самедзаде и сына Мовлама Шихалиева громкое дело
В Бакинском военном суде продолжаются слушания по делу главы одного из преступных и фашистских подразделений разветвленной Объединенной преступной группировки экс-министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова - бывшего начальника следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности генерал-майора Мовлама Шихалиева и трех сотрудников ведомства - Вюсала Алекперова, Ясина Мамедова и Сахиба Алекперова.
Haqqın.az напоминает: громкий судебный процесс открыт для публики, однако представителям СМИ доступ в зал суда почему-то закрыт. По этой причине журналисты информацию получают только от потерпевших и их адвокатов.
В ходе очередного судебного заседания были допрошены свидетели по факту незаконного задержания сотрудниками МНБ предпринимателя Ибрагима Зейналова и вымогательства у него 10 миллионов долларов.
Свидетель Тейюб Мамедов рассказал в суде, что в июне-июле 2009 года Илькин Зейналов (сын потерпевшего - ред.) попросил у него в долг крупную сумму, объяснив, что собирает средства, чтобы вызволить своего отца из застенков МНБ. Мамедов, хорошо знавший попавшего в беду Ибрагима Зейналова, заявил суду, что продал свой скот и передал Илькину 14 тысяч манатов в своем доме в селе Мирзагурбанлы Нефтчалинского района.
Аналогичные показания дали свидетели Абдулхалиг Манафов и Намиг Наджафов, допрошенные по тому же эпизоду. По их словам, в июне-июле 2009 года по просьбе Илькина Зейналова они дали ему по 10 тысяч манатов для освобождения отца.
Далее был допрошен Гаджар Азизов, друг потерпевшего Эльшана Мадатова. Свидетель сообщил, что в 2008 году Вюсал Алекперов вызвал Мадатова в МНБ и заявил, что у него в бакинском отделении Texnikabank есть депозит в размере 677 тысяч евро, которые он получил, ограбив банк по сговору с руководством отделения. За это сотрудник МНБ пригрозил арестовать Мадатова, если он не заплатит ему 300 тысяч долларов. Зная, что спорить бесполезно, Мадатов начал собирать необходимую сумму. Именно тогда Гаджар Азизов и дал ему в долг сначала 45 тысяч, а потом еще 15 тысяч долларов. Свидетель уточнил, что его другу удалось собрать только 260 тысяч долларов. А вот 677 000 евро, хранившиеся в банке, Мадатову так и не вернули. Азизов также сообщил суду, что Мадатов до сих пор не смог погасить свой долг в размере 60 тысяч долларов знакомым и родственникам, собиравшим для него деньги.
Затем потерпевший Заур Алиев подал в суд ходатайство о допросе в качестве свидетелей депутата Зияда Самедзаде и сына Мовлама Шихалиева - Эльгюна Шихалиева. В ходатайстве отмечалось, что Шихалиев вместе с членами своей преступной группировкой за 10 лет нахождения на руководящей должности в МНБ вымогал путем угроз деньги у многих граждан. Члены группировки грабили бизнесменов, причем далеко не самых крупных, издевались над ними, совершали другие преступлениями с целью наживы.
«По версии следствия Мовлам Шихалиев и другие бандиты, которые сейчас вместе с ним под следствием, сумели выбить 20 миллионов манатов у 36 граждан Азербайджана. Если бы расследование велось объективно, число жертв было бы в разы больше, а нанесенный ущерб превысил 200 миллионов манатов. Эти люди не только вымогали взятки, и грабили граждан, но и брали несчастных и членов их семей в заложники, без всяких оснований конфисковывали их имущество. Чтобы скрыть свои противоправные действия, эти злодеи в погонах составляли сфабрикованные обвинительные заключения и возбуждали уголовные дела. Но даже получив миллионное воздаяние, они не отставали от своих жертв.
2 августа 2009 года Мовлам Шихалиев и Ясин Мамедов конфисковали у Ибрагима Зейналова 4 гектара земли. Ясин перевел участок на имя трех неизвестных ему женщин. А Мовлам Шихалиев передал потом эту землю своему сыну Эльгюну. Не случайно на суде прозвучало и имя Зияда Самедзаде - он лично способствовал аресту Ибрагима Зейналова. Сын Мовлама Шихалиева - Эльгюн Шихалиев также принимал участие в заметании следов имущества, добытого преступным путем. Эти два человека должны быть вызваны и допрошены», - заявил суду Заур Алиев.
Судья, однако, заявил, что ходатайство З.Алиева будет рассмотрено позже, и оставил его без рассмотрения. Это вызвало яростный протест пострадавших. Потерпевший Гусейн Сафаров громко возмущался, почему ни одно из его ходатайств не удовлетворено.
Сафаров даже подверг судью Эльбая Аллахвердиева критике, усомнившись в его объективности. Адресуясь непосредственно к судье, потерпевший гневно произнес: «На предыдущем заседании мы требовали изменить меру пресечения и арестовать обвиняемого Вюсала Алекперова. Это не было сделано, а сам Алекперов потом в зале суда открыто и меня, и других оскорблял. Он хотел, чтобы я отреагировал и ударил его. Вы что, вынуждаете нас подраться в зале суда? Как мы поняли, вы много лет работали следователем под руководством Мовлама Шихалиева. Просто немыслимо, что теперь вы сидите здесь и судите своих бывших приятелей-сослуживцев. Мы поддерживаем ходатайство потерпевшего Заура Алиева. Вы боитесь Зияда Самедзаде, который сегодня является депутатом? Между прочим, этот человек выступал против великого лидера Гейдара Алиева. А вы косвенно его защищаете, не реагируя на ходатайства. Ибрагим Зейналов сегодня в очень тяжелом положении, а ведь это Зияд Самедзаде «заказал» его Эльдару Махмудову и предложил выбить из бизнесмена средней руки 10 миллионов долларов. «Заказ» выполнили Мовлам Шихалиев и Ясин Мамедов. Они получили за это свои 8 миллионов долларов, но и на этом не остановились - отжали у Ибрагима Зейналова еще и участок земли. Ясин Мамедов оформил землю на свое имя, а Мовлам Шихалиев - на имя своего сына Эльгюна. Требуем допросить здесь Зияда Самедзаде и Эльгюна Шихалиева, причастных к преступному изъятию имущества. Ситуация каждого из нас сейчас ничем не лучше той, в которой пребывает Ибрагим Зейналов. Мы в долгах. Я, например, теперь арендую жилье, потому что тогда, чтобы избежать заключения, продал свою квартиру. Мои внуки приезжают навестить меня в арендованный дом. А Мовлам Шихалиев, хоть и сидит в тюрьме, продолжает владеть 8 большими отремонтированными квартирами в доме над станцией метро «Сахил». На какие деньги были куплены эти квартиры? Суд это не интересует, а ведь вся эта недвижимость приобретена за счет пострадавших. Вы придерживаетесь позиции, что обвиняемые не совершали этих преступлений против нас. Если это так, то почему президент Ильхам Алиев упразднил Министерство национальной безопасности? За что был уволен Эльдар Махмудов? Почему Мовлам Шихалиев, Ясин Мамедов, Сахиб Алекперов и Вусал Алекперов привлечены к ответственности? Ведь даже адвокат Шихалиева и обвиняемый Вюсал Алекперов прямо заявили, что деньги, взятые у нас, не что иное, как взятки. Они забрали у нас деньги путем угроз, давления на наши семьи. Угрожали нашим детям тюремным заключением! Они истязали людей, незаконно задерживая на месяцы в камерах МНБ, заставляя продавать дома, автомобили, драгоценности жен и дочерей. Сегодня они думают, что могут спастись с помощью награбленного имущества. И делают это с вашего молчаливого покровительства. Предупреждаю - здесь произойдут очень негативные инциденты, и вы, господин судья, будете нести за это ответственность. Знайте - нам нечего терять!».
Потерпевший Эльвар Алиев, в свою очередь, выдвинул еще более серьезное обвинение. Он сообщил, что для освобождения Мовлама Шихалиева его соратники и партнеры по бизнесу собирают 30 миллионов манатов.
«Господин судья, я работаю на рынке «Садарак». И мне известно, что у Мовлама Шихалиева по сей день есть партнеры на этом рынке. Они собирают деньги у предпринимателей. Говорят, что для освобождения Мовлама Шихалиева необходимо 30 миллионов манатов. Хочу спросить, это деньги на возмещение причиненного нам ущерба или на взятку для освобождения Мовлама Шихалиева?»
Судья Эльбай Аллахвердиев, несколько растерявшись, сказал, что затрудняется ответить на этот вопрос. Зато подсудимый Шихалиев при этом с откровенной насмешкой посмотрел на судью.
Потерпевший Афсал Гасаналиев тоже гневно отреагировал на отказ судьи удовлетворить ходатайство в отношении Зияда Самедзаде и Эльгюна Шихалиева:
«Почему бы вам не удовлетворить это ходатайство? Вы вызываете свидетелей, даже не допросив меня. Почему вы нарушаете процессуальные правила? Разве не знаете, что люди на скамье подсудимых совершали преступления против нас при пособничестве госчиновников. Именно такие чиновники вызывают у народа недовольство государством. Почему вы не даете мне говорить? Вы что, хотите довести меня до самоубийства? Так слушайте: когда-то судья Карамат Алиев из Гянджинского суде по тяжким преступлениям, как и вы, был соучастником преступлений против нас и третировал меня. А после того, как президент прогнал Эльдара Махмудова как собаку, Карамат Алиев подошел ко мне и зарыдал как ребенок. У меня даже есть аудио- и видеозаписи этого эпизода. Представьте, не хочу видеть вас в том же унизительном положении. Так что не стоит вам становиться на сторону этой организованной преступной группировки. И не надо пытаться довести нас до самоубийства!»
Судья не дал потерпевшему Афсалу Гасаналиеву продолжить свое выступление, прервав судебное заседание. Следующее заседание назначено на 19 апреля.