Инара Рафикгызы, судебный репортер 11:32

В Бакинском военном суде продолжаются слушания по делу главы одного из преступных и фашистских подразделений разветвленной Объединенной преступной группировки экс-министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова - бывшего начальника следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности генерал-майора Мовлама Шихалиева и трех сотрудников ведомства - Вюсала Алекперова, Ясина Мамедова и Сахиба Алекперова. Haqqın.az напоминает: громкий судебный процесс открыт для публики, однако представителям СМИ доступ в зал суда почему-то закрыт. По этой причине журналисты информацию получают только от потерпевших и их адвокатов. В ходе очередного судебного заседания были допрошены свидетели по факту незаконного задержания сотрудниками МНБ предпринимателя Ибрагима Зейналова и вымогательства у него 10 миллионов долларов.

Свидетель Тейюб Мамедов рассказал в суде, что в июне-июле 2009 года Илькин Зейналов (сын потерпевшего - ред.) попросил у него в долг крупную сумму, объяснив, что собирает средства, чтобы вызволить своего отца из застенков МНБ. Мамедов, хорошо знавший попавшего в беду Ибрагима Зейналова, заявил суду, что продал свой скот и передал Илькину 14 тысяч манатов в своем доме в селе Мирзагурбанлы Нефтчалинского района. Аналогичные показания дали свидетели Абдулхалиг Манафов и Намиг Наджафов, допрошенные по тому же эпизоду. По их словам, в июне-июле 2009 года по просьбе Илькина Зейналова они дали ему по 10 тысяч манатов для освобождения отца. Далее был допрошен Гаджар Азизов, друг потерпевшего Эльшана Мадатова. Свидетель сообщил, что в 2008 году Вюсал Алекперов вызвал Мадатова в МНБ и заявил, что у него в бакинском отделении Texnikabank есть депозит в размере 677 тысяч евро, которые он получил, ограбив банк по сговору с руководством отделения. За это сотрудник МНБ пригрозил арестовать Мадатова, если он не заплатит ему 300 тысяч долларов. Зная, что спорить бесполезно, Мадатов начал собирать необходимую сумму. Именно тогда Гаджар Азизов и дал ему в долг сначала 45 тысяч, а потом еще 15 тысяч долларов. Свидетель уточнил, что его другу удалось собрать только 260 тысяч долларов. А вот 677 000 евро, хранившиеся в банке, Мадатову так и не вернули. Азизов также сообщил суду, что Мадатов до сих пор не смог погасить свой долг в размере 60 тысяч долларов знакомым и родственникам, собиравшим для него деньги. Затем потерпевший Заур Алиев подал в суд ходатайство о допросе в качестве свидетелей депутата Зияда Самедзаде и сына Мовлама Шихалиева - Эльгюна Шихалиева. В ходатайстве отмечалось, что Шихалиев вместе с членами своей преступной группировкой за 10 лет нахождения на руководящей должности в МНБ вымогал путем угроз деньги у многих граждан. Члены группировки грабили бизнесменов, причем далеко не самых крупных, издевались над ними, совершали другие преступлениями с целью наживы.

«По версии следствия Мовлам Шихалиев и другие бандиты, которые сейчас вместе с ним под следствием, сумели выбить 20 миллионов манатов у 36 граждан Азербайджана. Если бы расследование велось объективно, число жертв было бы в разы больше, а нанесенный ущерб превысил 200 миллионов манатов. Эти люди не только вымогали взятки, и грабили граждан, но и брали несчастных и членов их семей в заложники, без всяких оснований конфисковывали их имущество. Чтобы скрыть свои противоправные действия, эти злодеи в погонах составляли сфабрикованные обвинительные заключения и возбуждали уголовные дела. Но даже получив миллионное воздаяние, они не отставали от своих жертв. 2 августа 2009 года Мовлам Шихалиев и Ясин Мамедов конфисковали у Ибрагима Зейналова 4 гектара земли. Ясин перевел участок на имя трех неизвестных ему женщин. А Мовлам Шихалиев передал потом эту землю своему сыну Эльгюну. Не случайно на суде прозвучало и имя Зияда Самедзаде - он лично способствовал аресту Ибрагима Зейналова. Сын Мовлама Шихалиева - Эльгюн Шихалиев также принимал участие в заметании следов имущества, добытого преступным путем. Эти два человека должны быть вызваны и допрошены», - заявил суду Заур Алиев. Судья, однако, заявил, что ходатайство З.Алиева будет рассмотрено позже, и оставил его без рассмотрения. Это вызвало яростный протест пострадавших. Потерпевший Гусейн Сафаров громко возмущался, почему ни одно из его ходатайств не удовлетворено.