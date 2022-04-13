Moody’s: в России может случиться дефолт 4 мая

Международное рейтинговое агентство Moody's сообщает, что к 4 мая, дате окончания льготного периода, Россию может ждать дефолт, передает «Коммерсант».

Отмечается, что Россия произвела платежи по долларовым облигациям в рублях, что не соответствует условиям по первоначальным контрактам.

«Как сообщается, Россия произвела платежи по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах в рублях, а не в долларах США, что представляет собой изменение условий платежей по сравнению с первоначальными контрактами по облигациям. Согласно определению Moody's, это может считаться дефолтом, если ситуация не изменится до 4 мая, что является окончанием льготного периода», - говорится в сообщении агентства.

Reuters отмечает, что если Россия будет признана дефолтной страной, это будет ее первый крупный дефолт по иностранным облигациям с 1917 года.