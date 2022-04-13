Конгрессмены США посетили Тайвань. Китай недоволен
США должны прекратить все официальные контакты с Тайванем, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"США должны прекратить официальные обмены с Тайванем. Действия США противоречат принципу "одного Китая" и принципам трех китайско-американских совместных коммюнике", - цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее группа конгрессменов из США во главе с председателем комитета по международным делам сената США Робертом Менендесом прибыла в Тайвань с необъявленным визитом.