Россия просит Бразилию помочь противостоять санкциям

Глава Минфина России Антон Силуанов попросил министра экономики Бразилии Пауло Гедеса о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и G20, чтобы противостоять санкциям, пишет Reuters со ссылкой на письмо, отправленное Силуановым. Документ датирован 30 марта, его передал бразильскому министру посол России 13 апреля.

По данным агентства, Минфин России попросил Бразилию помочь для «предотвращения политических обвинений и попыток дискриминации в международных финансовых институтах и на многосторонних форумах». Силуанов утверждает, что «за кулисами в МВФ и Всемирном банке ведется работа по ограничению или даже исключению России из процесса принятия решений».

«Как известно, Россия переживает непростой период экономических и финансовых потрясений, вызванных санкциями, введенными США и их союзниками. Почти половина международных резервов России была заморожена, а ее внешнеторговые операции блокируются. США и их сателлиты проводят политику изоляции России от международного сообщества»,— говорится в письме.

Министр считает, что санкции нарушают принципы, на основании которых созданы МВФ и Всемирный банк. «Мы считаем, что нынешний кризис, вызванный беспрецедентными экономическими санкциями со стороны стран G7, может иметь долгосрочные последствия, если мы не предпримем совместных действий для его разрешения»,— отметил Силуанов.