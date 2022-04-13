Жителям Мариуполя запрещают хоронить родственников: работают мобильные крематории

Российские войска начали процесс эксгумации тел, которые до этого были похоронены во дворах жилых домов, сообщается в Telegram Мариупольского городского совета.

"Россияне запрещают захоронение убитых ими же людей. В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не дает возможности мариупольцам предать земле своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация и куда будут направлены тела, неизвестно", - говорится в сообщении.

По данным горсовета, украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев. "Можно допустить, что российские войска пытаются всеми способами замести следы своих военных преступлений в нашем городе. Но у них ничего не получится, весь мир уже фиксирует многочисленные преступления российской армии в Мариуполе", - отмечается в сообщении.