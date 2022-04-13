В Совете Федерации заявили, что «операция» в Украине скоро закончится

«Специальная военная операция» в Украине довольно скоро закончится, Россия не собирается ее затягивать, заявил замруководителя комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов в ходе брифинга со СМИ Африки и Азии.

«Специальная военная операция» РФ довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать», - цитирует слова сенатора РИА Новости. Как только сделаем Украину безопасной для России, всего мира, биолаборатории - посмотрим, что там происходит, обеспечим безопасность ядерных объектов, добавил он. «После этого военная фаза прекратится», - заявил Климов, отметив, что это произойдет в недалеком будущем.

Вместе с тем, подчеркнул он, страны Запада продолжают поставлять в Украину вооружения, заливая костер бензином.