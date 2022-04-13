Столкновения между израильской полицией и палестинцами в Аль-Аксе: более 90 раненых

Сотрудники полиции Израиля в пятницу утром вошли на территорию мечети «Кибла» в одной из святынь ислама - комплексе Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, сообщает «Анадолу».

Группы палестинской молодежи, собравшиеся во дворе Аль-Аксы, начали забрасывать израильтян камнями. Для разгона прихожан полиция применила резиновые пули и шумовые бомбы.

Большую часть мусульман вынудили покинуть территорию мечети Аль-Акса. Позже израильская полиция отступила и позволила верующим войти в святыню.