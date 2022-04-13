Пекин уверен: Тайвань обязательно будет воссоединен с Китаем
«Материковый Китай и Тайвань непременно будут едины». Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Он подчеркнул, что Пекин приложит все усилия для мирного воссоединения с Тайванем.
Напомним, что ранее Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что группа конгрессменов из США во главе с председателем комитета по международным делам сената Робертом Менендесом прибыла в четверг на Тайвань с необъявленным визитом.