Определились клиенты, которым Kapital Bank погасит кредит

15 апреля состоялся первый тираж лотереи, и первые 10 клиентов уже получили в подарок денежную сумму в размере их ежемесячного платежа по кредиту. Со списком победителей можно ознакомиться на сайте по ссылке – http://www.bit.ly/3Ka30 .

Как сообщалось ранее, Kapital Bank проводит для клиентов, взявших кредит наличными, традиционную лотерею Kreditini biz ödəyək («Мы оплатим твой кредит»). Согласно условиям, клиенты, оформившие кредит в Kapital Bank с 1 апреля по 8 мая 2022 года через онлайн-каналы, автоматически становятся участниками лотереи и получают шанс стать победителями.

Лотерейная акция все еще продолжается. В ходе каждого тиража, который пройдет 21 апреля, 28 апреля и 5 мая 2022 года, банк оплатит 10 победителям ежемесячный платеж по кредиту (до 500 AZN). В последнем тираже, который состоится 12 мая 2022 года и в котором примут участие все участники и даже победители предыдущих тиражей, Kapital Bank погасит 3 клиентам всю сумму кредита (до 10 000 AZN). Чтобы проверить свое участие в лотерее: https://bit.ly/3j5W1.

Следует отметить, что каждый, кто получает зарплату на карту Kapital Bank или карту другого банка, может взять кредит наличными до 30 тыс. манатов на срок до 60 месяцев. Ставка по кредиту наличными начинается от 15% годовых, а комиссия за обналичивание составляет 0%. Для подачи заявки на кредит можно воспользоваться сайтом https://www.kapitalbank.az или цифровым банком Birbank, отправить 1 на короткий номер 8196 либо написать на страницы банка в социальных сетях.

Kapital Bank, первый банк Азербайджана, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 104 филиалах и 22 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит — https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart — https://kbl.az/tkstcrd.

