Россияне обстреляли украинских пограничников

Утром 15 апреля российские войска обстреляли из минометов позиции украинских пограничников в Черниговской области, сообщили председатель Корюковской районной военной администрации Иван Ващенко в Facebook и спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

По сообщению Сил обороны, произошел обстрел позиций пограничников в Сновской территориальной общине. И хотя, по словам Ващенко, обстрел носил скорее "беспокоящий" характер, он призвал жителей региона быть внимательными к воздушным тревогам и держаться поближе к укрытиям.

"Действительно, сегодня утром российские войска с территории России вели огонь по территории возле населенного пункта Сеньковка, что на Черниговщине. С определенным промежутком во времени обстрел происходил из минометов дважды. Пострадавших среди пограничников, несших службу в том районе, нет”, - отметил Демченко.