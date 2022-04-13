По Запорожской области нанесен артиллерийский удар, есть погибший и раненые

«Российские военные обстреляли из артиллерии город Васильевка в Запорожской области. В результате обстрела один человек погиб, еще пятеро получили ранения». Об этом говорится в сообщении Запорожской областной госдаминистрации.

Отмечается, что обстелы велись с позиций вооруженных сил России, которые расположены в поселке Михайловка и селе Орлянское.

«Повреждены несколько жилых домов в центре города и частный сектор, уничтожен продуктовый магазин и повреждено депо на железнодорожной станции «Таврийск». В результате обстрела 1 человек погиб, а 5 получили ранения», - отметили в администрации.