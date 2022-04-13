Россия выдвигает США ультиматум и угрожает «непредсказуемыми последствиями»

Россия потребовала от США прекратить вооружать Украину, угрожая в противном случае «непредсказуемыми последствиями». Об этом, как пишет УНИАН, говорится в официальной дипломатической ноте Москвы, с копией которой ознакомилась The Washington Post.

Нота поступила после того, как президент США Джо Байден одобрил резкое расширение спектра вооружений, предоставляемых правительству в Киеве. В ноте говорится, что поставки США и НАТО «наиболее чувствительных» систем вооружений в Украину «подливают масла» в конфликт и могут привести к «непредсказуемым последствиям».

«То, что русские говорят нам в частном порядке, - это то же самое, что мы говорили миру публично - что огромный объем помощи, которую мы оказываем нашим украинским партнерам, оказывается чрезвычайно эффективным», - сказал изданию анонимный высокопоставленный чиновник администрации президента США.