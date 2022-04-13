Под ударами российских войск находятся практически все населенные пункты Донетчины вдоль линии фронта, сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

«Россияне уничтожают Донетчину! Под ударами российской вооруженной орды – практически все населенные пункты Донетчины вдоль линии фронта», – написал глава области.

В качестве примера он назвал Марьинский район: «С 24 февраля россияне убили в Марьинской громаде 11 гражданских и ранили 48 (в том числе 1 ребенок погиб и 1 ранен). В громаде повреждены: 3 школы; 1 детский сад; 3 админздания; 13 многоэтажек; 322 частных дома (из них 97 разрушены полностью) и 26 предприятий».

По его словам, несмотря на постоянные обстрелы, каждый день из области идет эвакуация мирного населения.