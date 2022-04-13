Практически все населенные пункты Донецкой области под ударами россиян ФОТО
Под ударами российских войск находятся практически все населенные пункты Донетчины вдоль линии фронта, сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
«Россияне уничтожают Донетчину! Под ударами российской вооруженной орды – практически все населенные пункты Донетчины вдоль линии фронта», – написал глава области.
В качестве примера он назвал Марьинский район: «С 24 февраля россияне убили в Марьинской громаде 11 гражданских и ранили 48 (в том числе 1 ребенок погиб и 1 ранен). В громаде повреждены: 3 школы; 1 детский сад; 3 админздания; 13 многоэтажек; 322 частных дома (из них 97 разрушены полностью) и 26 предприятий».
По его словам, несмотря на постоянные обстрелы, каждый день из области идет эвакуация мирного населения.