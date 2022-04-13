20 тысяч военных: стали известны новые потери России в Украине
Общие боевые потери личного состава России составляют около 20 тыс. человек.
Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля российская сторона потеряла 756 танков, 1 976 боевые бронированные машины, 366 артиллерийских систем, 163 самолета и 144 вертолета, а также 122 РСЗО, 66 средств ПВО, 1443 единиц автомобильной техники, 8 кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 135 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Кроме того 25 единиц специальной техники, 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.