«Азеригаз» о невыплаченном долге и газовых счетчиках

Открытое акционерное общество «Азеристиликтеджхизат» задолжало ПО «Азеригаз» 41 миллион манатов. Как сообщает haqqin.az, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью ПО Эльданиз Велиев.

Э.Велиев отметил, что «Азеристиликтеджхизат» не признает часть суммы этого долга: «И в этом году, как, впрочем, и каждый год, у «Азеристиликтеджхизат» образовалась задолженность перед «Азеригаз» – 41 миллион манатов. Эту сумму следует выплатить, чтобы выдать заработную плату 8 500 сотрудникам ПО».

По словам Велиева, в прошлом году данный вопрос стал достоянием гласности, «Азеристиликтеджхизат» государством были выделены денежные средства для погашения задолженности перед «Азеригаз».

Начальник отдела также прокомментировал сообщения по механическим газовым счетчикам, распространяемые в социальных сетях, назвав их ничем не обоснованными: «Распространяется информация, что якобы механические счетчики вместо использованного одного кубометра газа указывают два кубометра. 18 марта во время проверки таких счетчиков, в которой принимали участие и СМИ, выяснилось, что все это не соответствует действительности».