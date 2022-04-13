Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли президент лично посетить Севастополь в связи с инцидентом на крейсере «Москва», сказал, что у Владимира Путина в ближайшие дни региональных поездок не запланировано.

Он также отметил, что совещания с разбором ситуации случившегося на крейсере не намечается. «Что касается этих вопросов, то это прерогатива военных», - цитирует Пескова «Московский комсомолец».