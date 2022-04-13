В Испании нашли дома и яхты подсанкционных россиян

Почти 35 объектов собственности, которые, возможно, связаны с российскими предпринимателями, включенными в санкционный список Запада, были выявлены на территории Испании, передает газета El Pais.

Издание уточняет, что речь идет о четырех яхтах, причале и 29 объектах недвижимости, сообщает ТАСС.

Большая часть объектов была обнаружена благодаря усилиям Генерального совета нотариата, а именно — его Централизованному органу по предотвращению отмывания денег.