Оппозиционеру Али Алиеву накинули еще месяц тюрьмы

На процессе по делу А.Алиева было объявлено, что к прежнему приговору, предусматривающему пять месяцев заключения, суд решил прибавить еще месяц. Так что Али Алиев в общей сложности проведет в местах лишения свободы шесть месяцев. Правда, с учетом предыдущего наказания.

В Ясамальском районном суде завершился процесс по жалобе, поданной капитаном Государственной пограничной службы Рамином Адиловым в отношении арестованного ранее председателя Партии граждан и развития Али Алиева.

Напомним, что Али Алиев обвиняется в том, что он оклеветал начальника Государственной погранслужбы генерал-полковника Эльчина Гулиева и пострадавших в потерпевшем крушение вертолете МИ-17 Государственной пограничной службы на территории Хызы.

Ранее с жалобой на политика в Ясамальский районный суд обратились полковник-лейтенант Эмиль Джафаров и капитан Рамин Адилов, пострадавшие при крушении вертолета.

Причиной обращения офицеров в суд стало высказывание председателя партии 9 декабря 2021 года на Уoutube-канале «Osmangızı TV» о том, что невозможно было выжить при таком крушении и что трагедия была инспирирована заинтересованными политическими силами.