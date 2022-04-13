Российские военные обстреляли эвакуационные автобусы вблизи пгт.Боровая в Харьковской области, есть погибшие и раненые среди мирного населения.

«Точное количество погибших и пострадавших, обстоятельства и маршруты автобусов устанавливаются. По предварительным данным на этот момент, до 10 человек погибли в результате обстрела, еще до 30 – ранены», - сообщил корреспонденту агентства «Интерфакс-Украина» пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, следователи СО УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры начали досудебное расследование по этому факту. Уголовное производство открыто по ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.