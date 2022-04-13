Жена Медведчука: почему обратилась к Эрдогану? Он единственный независимый политик Европы

Супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко объяснила, что приняла решение обратиться к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой посодействовать в освобождении ее мужа, т.к он - «единственный независимый политик в Европе».

«Я считаю Эрдогана единственным независимым политиком в Европе. Он не раз декларировал, что является большим другом Украины и России и хочет способствовать миру. Я уверена, что он может подействовать на Владимира Зеленского, чтобы тот освободил моего мужа из застенков Службы безопасности Украины», - сказала Марченко.