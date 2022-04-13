Угольный кризис в России: выход видят в Азербайджане

С начала года предприятия Кузбасса отгрузили в восточном направлении 12,94 миллиона тонн угля, это на 18 процентов меньше, чем было запланировано. В том числе в марте было поставлено 4,3 миллиона, что на 0,5 миллиона меньше, чем годом ранее. Такие цифры назвал министр угольной промышленности Кемеровской области Олег Токарев, сообщает РБК.

По его словам, ситуация с вывозом угля уже стала критической. Наверстать перевозку до конца года с высокой вероятностью не получится, а это чревато неисполнением контрактных обязательств, штрафами от покупателей и, как следствие, серьезной потерей доходов компаний. Если ситуацию не решить, угольщикам грозит потеря рынков.