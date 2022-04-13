Угольный кризис в России: выход видят в Азербайджане
С начала года предприятия Кузбасса отгрузили в восточном направлении 12,94 миллиона тонн угля, это на 18 процентов меньше, чем было запланировано. В том числе в марте было поставлено 4,3 миллиона, что на 0,5 миллиона меньше, чем годом ранее. Такие цифры назвал министр угольной промышленности Кемеровской области Олег Токарев, сообщает РБК.
По его словам, ситуация с вывозом угля уже стала критической. Наверстать перевозку до конца года с высокой вероятностью не получится, а это чревато неисполнением контрактных обязательств, штрафами от покупателей и, как следствие, серьезной потерей доходов компаний. Если ситуацию не решить, угольщикам грозит потеря рынков.
Источник в крупной российской угольной компании подтвердил, что объемы невывезенного угля по всей России выросли в разы по сравнению с тем же периодом прошлого года. На Кемеровскую область приходится почти 60 процентов добычи угля, так что проблемы в регионе распространяются на всю отрасль.
Основная сложность с вывозом заключается в нехватке мощностей Восточного полигона (Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали). На фоне проблем с логистикой, возникших после вторжения РФ в Украину, приоритетом на железной дороге пользуются грузы внутрироссийского производства, товары высокого передела и сырье для непрерывных производств, пояснили в «Российских железных дорогах». Особое внимание уделяется снабжению предприятий ЖКХ и энергетики. При этом и БАМ, и Транссиб, добавил источник, уже работают на пределе возможностей.
Между тем в РЖД предлагают российским экспортерам в качестве альтернативы наращивать перевозки по другим направлениям, например, через погранпереход "Самур" в Азербайджане либо через порты Каспийского моря.