Китайский Lifan ушел из России

Компания Lifan остановила деятельность в России. Как пишет издание «Китайские автомобили», об этом говорит отсутствие регистраций новых машин в 2022 году, а также нулевое число предложений об их продаже на данный момент.

Кроме того, не отвечает телефон «горячей линии», указанный на официальном сайте автопроизводителя, а страницы в социальных сетях марки не обновляют уже второй год подряд. Наконец, в двух дилерских центрах, занимавшихся продажей автомобилей Lifan, корреспонденту Autonews.ru подтвердили, что машин этой марки на данный момент нет.