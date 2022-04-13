Глава Харькова: украинская армия готова к контрнаступлению

"Мы сейчас стоим в обороне. Это другой расчет сил и средств. Если мы пойдем в наступление – это уже совсем другой расчет сил и средств. У нас достаточно сил, чтобы это делать", - заверил Синегубов.

В Харьковской области Украины достаточно сил, чтобы выбить из региона российских военных, но это произойдет при возможности тотального контрнаступления, сказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что наступление должно проходить по всему фронту, учитывая военную обстановку по всей Украине, даже в Херсоне. "Потому что это как цельная карта. Как только будет возможность переходить в контрнаступление и будет такой военный приказ, мы это сделаем. Наши военные и морально и технически к этому готовы", - добавил Синегубов.

По его словам, армия РФ постепенно передислоцирует свои войска на изюмское направление через Купянск: "Мы видим, что часть войск, отошедшая от киевского, черниговского и сумского направлений, не в полном своем боевом составе. Однако они проходят ротацию на территории РФ".

"Мы готовы к обороне на любом направлении – к ударам с севера, с северо-востока или с изюмского направления, где сейчас идет активная боевая фаза", – отметил Синегубов.