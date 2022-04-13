В Ереване заявили, что десятки тысяч россиян бегут в Армению

Около двух тысяч украинцев прибыли в Армению с начала спецоперации РФ в Украине, из России в страну въехали 75 тысяч человек. Об этом сообщил в пятницу в интервью телеканалу РБК министр экономики Армении Ваган Керобян.

"Что касается граждан Украины [которые приехали в страну], - это армяне, армянская диаспора, которая живет на Украине, они вернулись. Украинцев, может, пару тысяч, не больше. В основном те, кто приезжает, это армяне, которые жили в Украине", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о людях, приехавших в страну из России, министр отметил, что, "по последним данным, эта цифра была 75 тыс. человек, из которых половина с паспортами Армении". "Остальные - это люди, которые просто приехали, но мы не знаем, насколько долго они останутся в Армении", - пояснил он.