В Армении хотят общаться с соседями на их языке

В приграничных селах должны учить языки соседних стран, чтобы общение было упрощено, заявил на брифинге в правительстве министр образования, науки, спорта и культуры Армении Ваграм Думанян.

По его словам, идея начать обучать армянских детей языку соседних стран распространится не на все армянские школы. Начнется процесс с приграничных с Грузией общин. "Пока это нелегко сделать, поскольку есть нехватка кадров. Цель ясна - чтобы особенно на границе с Грузией было легко общаться, были налажены добрососедские отношения. Не исключено, что так же поступим с фарси. Мы должны общаться с соседями, изоляция ни к чему хорошему не приведет", - цитирует Думаняна Sputnik Армения.

Ранее замминистра по линии дошкольного и школьного образования Жанна Андреасян заявила, что в школах Армении смогут выбирать и третий язык (при наличии возможностей, которые государство будет обеспечивать). В частности, внимание будет уделено языкам стран региона. Причем речь идет обо всех соседних странах – Иране, Азербайджане, Грузии и Турции.