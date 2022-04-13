Образовательно-практическая программа от Yelo Bank для будущих IT-специалистов

IT-индустрия стремительно развивается и спрос на специалистов в этой области растет с каждым днем. Если вы тоже видите себя и свою будущую карьеру в сфере информационных технологий, новый проект Yelo Bank именно для вас! С помощью программы Yelo IT Lab у динамичных и перспективных молодых людей появится возможность как изучить сферу ИТ, так и получить реальный опыт.

К программе могут присоединиться талантливые и целеустремленные студенты последних курсов и недавние выпускники университетов. Для участия в программе не требуется никакого опыта. В рамках трехмесячной программы тренинги будут проводить профессиональные сотрудники Yelo Bank и компании GNI Software, специализирующейся на ИТ-решениях. А после обучения студенты вместе с командой банка смогут познакомиться с реальной рабочей средой по методологии Agile. По окончании программы отобранным участникам будут предоставлены рабочие места в Yelo Bank.

Кандидаты, отвечающие необходимым для участия в программе Yelo IT Lab критериям, могут пройти регистрацию до 28 апреля 2022 года по ссылке: https://bit.ly/ylpsdcv

Места ограничены, поэтому спешите воспользоваться этой возможностью. Желаем всем удачи!

Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 или напишите в аккаунты банка в Facebook, Instagram или Whatsapp, и вам обязательно ответят! Ознакомиться с объявлениями о вакансиях Yelo Bank можно на официальном сайте.

Yelo Bank - яркий банкинг!