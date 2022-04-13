Полад Бюльбюльоглы с Андреем Руденко обсудили союз России и Азербайджана

Замглавы МИД России Андрей Руденко и посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглы обсудили в ходе встречи реализацию положений Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

«Обсуждены вопросы развития двусторонних отношений, в первую очередь в контексте реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном от 22 февраля», - отметили в МИД.

В дипведомстве добавили, что на встрече затрагивался также ряд аспектов региональной проблематики, касающихся практической реализации трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.