Вооруженные силы Украины обезвреживают российских военнослужащих и их технику. В частности, уничтожена артиллерийская батарея. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка.

«ВСУ продолжают уверенно спускать «вторую в мире армию» на низшие строчки рейтинга», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 59-я бригада также активно минусует подразделения противника. На их счету - еще одна уничтоженная артиллерийская батарея россиян.