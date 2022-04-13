МВД обратилось к гражданам Азербайджана

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам.

В пресс-службе МВД сообщили, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Баку проводятся контрольно-профилактические мероприятия в местах с повышенным риском заражения, в общественном транспорте - метро, автобусах, а также на пешеходных переходах.

«Полиция проводит профилактические беседы с гражданами, не использующими респираторные маски на станциях метро, на пешеходных переходах и в автобусах, разъясняет им последствия коронавирусной инфекции и существующие санитарно-гигиенические требования», - говорится в заявлении.