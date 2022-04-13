Партнерство между Nar и Breyn Rinq продолжается

В 2022 году Nar продолжает сотрудничество с престижным в стране конкурсом знаний Breyn Rinq. В интеллектуальном соревновании, которое стартовало уже в 19-й раз, участвуют 20 команд, представляющих 9 регионов и 8 вузов Азербайджана.

В 19-м сезоне команды соревнуются в трех дивизионах: бакинском, региональном и студенческом. В бакинском дивизионе всего 4 команды и по 8 команд в каждом из региональных и студенческих дивизионов. В финале сезона встретятся победители дивизионов и команда, выбранная на основе рейтинга. Каждую пятницу в 22:00 на телеканале İctimai TV можно следить за острой борьбой знаний между командами.

Зрители Breyn Rinq, наблюдающие за соревнованиями в прямом эфире, также имеют возможность ответить на вопросы и выиграть приз от Nar. Для этого нужно ответить на специальный вопрос, который озвучивается в прямом эфире и на странице Nar в Twitter.

Мобильный оператор Nar, отличающийся устойчивыми проектами в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности, уже много лет сотрудничает с проектом Breyn Rinq. Это сотрудничество также осуществляется в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности Nar для поддержки образования и просвещения.