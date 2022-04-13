В Турции усомнились в причастности Украины к выпуску мин в Черное море

Министр транспорта Турции Адиль Караисмаилоглу поставил под сомнение возможность выпуска Украиной плавучих мин в Черное море, передает ТАСС.

Он отметил, что минные тральщики турецких ВМС проводят постоянное патрулирование прибрежных вод. "Касательно мин с обеих сторон говорят разное, однако за столь короткий срок они не могут оказаться вблизи побережья Стамбула. Для нас выглядит странным, что мины могла выпустить Украина", - приводит слова Караисмаилоглу портал T24.

Ранее в ФСБ России сообщили, что некоторые мины, установленные украинскими военными на подходах к черноморским портам, из-за обрыва тросов под воздействием течений стали дрейфовать в Черном море.