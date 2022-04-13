Известные отели Азербайджана подключились к инновационной программе «Виртуальный консьерж»
Влияние технологий на индустрию гостеприимства усиливается с каждым годом. Важнейший элемент, на который влияют цифровые технологии в отельной сфере, — это коммуникации между сотрудниками отеля и его гостями. Представьте, как удобно сообщать персоналу о своих потребностях по личному смартфону, всего лишь просканировав QR-код в своем номере.
Еще удобнее получать незамедлительную реакцию на ваши запросы от персонала. Вся работа Виртуального консьержа теперь осуществима в отелях компании PMD Hospitality http://www.pmdhospitality.az/
Список отелей PMD Hospitality, подключившихся к Виртуальному консьержу:
оздоровительные отели - Lankaran Springs Wellness Resort и Qalaalti Hotel & SPA;
люксовый велнесс-отель Chenot Palace Gabala;
отели с профилем лечения нафталановой нефтью - Chinar Hotel & Spa Naftalan, Gashalti Health Hotel Naftalan, Garabagh Resort & SPA;
изысканный отель для семейного отдыха Shamakhi Palace;
бизнес-отель с 15-летней историей гостеприимства в Баку - Excelsior Hotel & SPA.
Компания PMD Hospitlaity выбрала ведущую программу "Виртуальный консьерж" для скоростной реакции на запросы гостей внутри отелей, а также для управления персоналом и оптимизации рабочих процессов.
Виртуальный консьерж: основной профиль программы разработан профессионалами, объединившими радушие и гостеприимство гостиничной индустрии с новыми технологиями. Гости получают доступ к коммуникации с персоналом и информацию о всех сервисах и услугах отеля. И самое главное - всё это без очередей и задержек, поскольку Виртуальный консьерж обрабатывает любое количество запросов одновременно!
«С помощью программы "Виртуальный консьерж" мы как компания, заинтересованная в комфортном отдыхе наших гостей, теперь можем реагировать на отзывы быстрее и эффективнее, превосходя ожидания по обслуживанию», - сказал Азер Миртагави, директор компании PMD Hospitality.