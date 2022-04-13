Известные отели Азербайджана подключились к инновационной программе «Виртуальный консьерж»

Влияние технологий на индустрию гостеприимства усиливается с каждым годом. Важнейший элемент, на который влияют цифровые технологии в отельной сфере, — это коммуникации между сотрудниками отеля и его гостями. Представьте, как удобно сообщать персоналу о своих потребностях по личному смартфону, всего лишь просканировав QR-код в своем номере.

Еще удобнее получать незамедлительную реакцию на ваши запросы от персонала. Вся работа Виртуального консьержа теперь осуществима в отелях компании PMD Hospitality http://www.pmdhospitality.az/

Список отелей PMD Hospitality, подключившихся к Виртуальному консьержу:

оздоровительные отели - Lankaran Springs Wellness Resort и Qalaalti Hotel & SPA;

люксовый велнесс-отель Chenot Palace Gabala;

отели с профилем лечения нафталановой нефтью - Chinar Hotel & Spa NaftalanGashalti Health Hotel NaftalanGarabagh Resort & SPA;

изысканный отель для семейного отдыха Shamakhi Palace;

бизнес-отель с 15-летней историей гостеприимства в Баку - Excelsior Hotel & SPA.

Компания PMD Hospitlaity выбрала ведущую программу "Виртуальный консьерж" для скоростной реакции на запросы гостей внутри отелей, а также для управления персоналом и оптимизации рабочих процессов.

Виртуальный консьерж: основной профиль программы разработан профессионалами, объединившими радушие и гостеприимство гостиничной индустрии с новыми технологиями. Гости получают доступ к коммуникации с персоналом и информацию о всех сервисах и услугах отеля. И самое главное - всё это без очередей и задержек, поскольку Виртуальный консьерж обрабатывает любое количество запросов одновременно!

 «С помощью программы "Виртуальный консьерж" мы как компания, заинтересованная в комфортном отдыхе наших гостей, теперь можем реагировать на отзывы быстрее и эффективнее, превосходя ожидания по обслуживанию», - сказал Азер Миртагави, директор компании PMD Hospitality.