Известные отели Азербайджана подключились к инновационной программе «Виртуальный консьерж»

Влияние технологий на индустрию гостеприимства усиливается с каждым годом. Важнейший элемент, на который влияют цифровые технологии в отельной сфере, — это коммуникации между сотрудниками отеля и его гостями. Представьте, как удобно сообщать персоналу о своих потребностях по личному смартфону, всего лишь просканировав QR-код в своем номере.

Еще удобнее получать незамедлительную реакцию на ваши запросы от персонала. Вся работа Виртуального консьержа теперь осуществима в отелях компании PMD Hospitality http://www.pmdhospitality.az/