Российская нефть теряет в цене из-за санкций

Средняя цена на российскую нефть Urals с 15 марта 2022 года по 14 апреля 2022 года составляла $79,81 за баррель, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Министерство финансов России.

Месяцем ранее российская нефть торговалась по $96,6 за баррель. Таким образом, снижение цены составило 16,5%. Это произошло из-за введения против России западных санкций. Сейчас российская нефть торгуется с большим дисконтом.

С 1 мая пошлина на экспорт нефти из России снизится на $11,6 — до $49,6 за тонну. Сейчас пошлина за тонну составляет $61,2.