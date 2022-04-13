Turkish Airlines начала продавать билеты за рубли

На сайте Turkish Airlines снова появилась возможность оплаты билетов за российские рубли, эта опция была недоступна в течение двух последних месяцев, сообщает АТОР.

При оплате в списке возможных валют (в верхнем правом углу на сайте) появился российский рубль. В графе "кредитная/дебетовая карта" появился значок национальной платежной системы "Мир". При выборе карты "Мир" платеж производится в рублях.

Ранее по карте "Мир" можно приобрести билет на сайте Turkish Airlines, но в турецких лирах. Воспользоваться картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, по-прежнему нельзя.