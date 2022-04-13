Минздрав объявляет прием в докторантуру и диссертантуру

Министерство здравоохранения Азербайджана объявило о приеме в высшие образовательные и научные учреждения докторантов и диссертантов на 2022 год.

«Прием документов в докторантуру и диссертантуру на 2022 год будет осуществляться в электронном виде через централизованную информационную систему образования» (TMIS).

Лица, желающие подать документы в докторантуру и диссертантуру Минздрава, должны войти в систему http://portal.edu.az, выбрать там услугу «Регистрация на обучение в высших и средних специальных учебных заведениях» и пройти регистрацию в соответствии с инструкцией», - говорится в сообщении ведомства.

Министерство также просит обратить внимание на то, что отправка обращений в http://Portal.edu.az начнется 15 апреля текущего года.