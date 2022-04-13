Турция запрещает экспорт сливочного масла: исключение - Азербайджан

Министерство сельского хозяйства Турции ввело ограничения на экспорт сливочного масла во все страны мира, за исключением Азербайджана. Данное решение принято с целью недопущения дефицита продукта в стране, а также для сохранения баланса спроса и предложения.

Haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ сообщает, что сливочное масло не будет экспортироваться в другие страны, кроме Турецкой Республики Северного Кипра, Азербайджана, в том числе Нахчывана.

Экспорт сливочного масла в Турции снизился из-за пандемии коронавируса, однако за первые три месяца этого года экспорт продукта вырос до 34 миллионов долларов.