В России рассказали о судьбе экипажа утонувшего судна «Москва»

«Экипаж ракетного крейсера «Москва», утонувшего накануне в Черном море после пожара и детонации боезапаса, доставлен в Севастополь». Об этом передает ТАСС со ссылкой на свои источники в военных ведомствах.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в четверг из-за повреждений корпуса, полученных при пожаре от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения. Украина утверждает, что крейсер утонул после попадания ракеты, выпущенной украинскими военными.